Ricordate le volte in cui Maria de Filippi si è letteralmente infuriata, in puntata, a Uomini e Donne? Vi sveliamo alcune volte in cui la conduttrice non è riuscita a mantenere la calma!

Maria De Filippi è sempre stata un po’ la ‘migliore amica’ dei protagonisti di Uomini e Donne. Quasi tutti, prima di abbandonare il programma, salutano lei che aiuta, dà preziosi consigli e riserva sempre parole ottime per i personaggi del suo dating show. La buona, educata e comprensiva regina di Uomini e Donne qualche volta però, si lascia andare: quando qualcosa la fa infuriare, la conduttrice non si pone alcun problema nel sbottare. Una delle ultime sfuriate di Maria de Filippi risale proprio agli ultimi giorni: la conduttrice del dating show ha perso le staffe contro Armando nella puntata andata in onda il 5 maggio 2021. Non è stata, come gli amanti del dating show ricorderanno, la prima volta in cui Maria è dovuta intervenire per dire la sua o per ‘difendere’ il suo programma. Voi ricordate quando ha perso le staffe? Vi raccontiamo qualche episodio, qualche dettaglio in più!

Uomini e Donne, tutte le volte in cui Maria De Filippi si è infuriata

Maria De Filippi è sempre stata la madrina di tutti i protagonisti di Uomini e Donne. Sempre pronta a dare consigli, a regalare aiuto e preziose parole di conforto. Ma quante volte ha perso le staffe? Non sono poche! Spesso alcune reazioni o comportamenti dei diversi protagonisti del programma l’hanno fatta letteralmente infuriare. Ne abbiamo visti tanti di volti dagli inizi ad oggi: quanti hanno fatto arrabbiare la conduttrice?

L’ultima sfuriata di Maria risale alla puntata del 5 maggio 2021. La conduttrice se l’è presa con Armando Incarnato, Cavaliere del Trono Over per via di alcune sue dichiarazioni. L’uomo ha attaccato una Dama con cui è uscito e la De Filippi ha lanciato una stilettata non indifferente. “Armando basta! Uno fa un errore e lo ammette, non si tratta così una donna…Tu parli male anche della redazione, fai prima a dire che sei un cr**ino”: sono queste le parole che Maria ha urlato al Cavaliere. Questo il video di quanto accaduto:

Anche lo scorso marzo 2020, Maria de Filippi ha sbottato contro il Cavaliere napoletano. Ha perso le staffe contro Armando Incarnato dopo alcuni comportamenti scorretti dell’uomo nei confronti di una donna.

La sfuriata più famosa, rimasta impressa nei ricordi dei telespettatori, risale a tanti anni fa. Sul trono sedeva Laura Lella: all’epoca aveva 24 anni e fece letteralmente infuriare la De Filippi. Nel 2010, Maria accusò la tronista di aver preso in giro il pubblico e la cacciò, in puntata, tra gli applausi del pubblico.

La conduttrice del dating show, a settembre 2020 ha cacciato il corteggiatore di Uomini e Donne, Facundo. L’atteggiamento del giovane ha fatto innervosire la De Filippi: “Se vuoi te lo diciamo in romano, te ne devi annà. Te ne devi andare” sono le parole usate. Ecco il video di quanto accaduto:

Maria de Filippi a novembre 2020, durante il momento dedicato al Trono Over, ha chiarito il regolamento ad uno dei Cavalieri seduti al centro dello studio. Daniela stava conoscendo Saul e Riccardo: le reazioni al racconto di uno dei due Cavalieri hanno fatto scatenare la conduttrice.