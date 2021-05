Meravigliosa icona italiana, Monica Bellucci è una star mondiale dotata di una bellezza davvero straordinaria: sapete qual è stato il suo percorso di studi? Non tutti lo immaginano

Bellezza straordinaria, talento eccezionale: Monica Bellucci è una vera icona italiana, celebre e apprezzata in tutto il mondo. Originaria di Città di Castello, classe 1964, la bellissima interprete ha esordito nel mondo dello spettacolo lavorando come modella. Trasferitasi a Milano, inizia ad avvicinarsi al cinema e a far emergere il suo incredibile talento. Nel 1990 sposa l’attore Vincent Cassel e dal loro matrimonio nascono due bellissime bambine. Ha sfilato per i più grandi nomi della moda lavorando in parallelo come attrice. L’esordio sul piccolo schermo arriva con “Vita coi figli”, ma ben presto di fa conoscere anche in Francia, raggiungendo uno straordinario successo.

L’abbiamo ammirata in produzioni strabilianti, da “Dracula di Bram Stocker” a “L’appartamento”. Sarebbe impossibile citare tutte le sue performance senza rischiare di ometterne di fondamentali. Non tutti sanno qual è stato il percorso di studi Monica Bellucci prima di dedicarsi al panorama artistico: curiosi scoprirlo?

Monica Bellucci, sapete qual è stato il suo percorso di studi?

L’indimenticabile interprete di “Malena” e “Il patto dei lupi” è un vero simbolo italiano. Un artista incredibile che vanta una carriera nella moda e nel cinema incommensurabile. Seguitissima anche sui social, l’attrice vanta un profilo Instagram che conta quasi quattro milioni di follower. Sebbene sia una vera star mondiale, non tutti immaginano cosa abbia studiato Monica Bellucci prima di dedicarsi allo spettacolo.

Ebbene, la meravigliosa attrice ha frequentato e si è diplomata al liceo classico. Si è poi iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, che ha però lasciato per concentrarsi sulla sua carriera nel mondo della mode e del cinema. Lo avreste immaginato?

Bellezza e fascino senza tempo per questa straordinaria e magnifica artista. Questa sera la tv riproporrà “Malena”: pronti ad ammirare la splendida Monica Bellucci?