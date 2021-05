A distanza di pochissimi giorni dalle polemiche che li hanno travolti, Pio e Amedeo ritornano in tv: l’annuncio, tutti i dettagli.

Sono stati i protagonisti indiscussi del Venerdì sera per circa tre settimane, Pio e Amedeo. In onda, per la prima volta in assoluto, con il loro show, il duo comico pugliese ha tenuto compagnia il suo amatissimo pubblico italiano con dei momenti davvero imperdibili. Nel corso dei “Felicissima sera”, c’è da ammetterlo, abbiamo assistito a delle scene più “impressionanti”. Battute, sketch incredibili e molto altro ancora più che incredibili sono state le colonne portanti di questo vero e proprio successo. Ma non è affatto finita qui. Soprattutto nel corso dell’ultima puntata, Pio e Amedeo sono stati i protagonisti di un monologo che, lo sappiamo benissimo, non a tutti è piaciuto. E, probabilmente, compreso.

A distanza di pochissime ore dal monologo fatto a Felicissima Sera, Pio e Amedeo sono stati letteralmente invasi dalle critiche. C’è chi, infatti, non ha compreso fino in fondo le loro parole e non ha perso occasione di poterlo dire apertamente. Sono passati pochissimi giorni da questo momento, eppure è in arrivo una notizia superlativa: Pio e Amedeo ritornano in tv. Quando? Scopriamolo!

Pio e Amedeo nuovamente in tv dopo le polemiche: l’annuncio

L’appuntamento del Venerdì sera con Felicissima Sera, lo dicevamo poco fa, è definitivamente terminato. Eppure, non temete: Pio e Amedeo sono pronti a ritornare in tv. Avete letto proprio bene: a distanza di pochissimi giorni delle polemiche che li ha visti protagonisti, il duo comico pugliese è pronta a ritornare in prima serata. Di che cosa parliamo esattamente? Senza alcun dubbio, lo saprete: proprio questa sera, Giovedì 6 Maggio, andrà in onda “Il meglio di Felicissima Sera”.

Potete tirare un sospiro di sollievo, carissimi ammiratori di Pio ed Amedeo. Tra pochissime ore, i due simpaticissimi pugliesi saranno nuovamente i protagonisti della vostra serata. Con “Il Meglio di Felicissima Sera”, il duo comico vi farà rivivere i momenti indimenticabili di questo loro show. Cosa dobbiamo aspettarci esattamente da questo “revival”? Guardate un po’ qui:

A partire da Maria De Filippi fino a Francesco Totti e Claudio Baglioni, assisteremo al meglio di Felicissima Sera. Noi non vediamo l’ora, voi?