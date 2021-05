Isola die famosi, Ubaldo Lanzo si è ritirato dal reality: è stato appena comunicato, cos’è successo.

Sembra non esserci pace per L’Isola dei famosi, dopo il ritiro di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi, per motivi di salute, e prima ancora di Beppe Braida, a causa di problemi familiari, ancora un altro ritiro. A quanto pare, come è stato da pochissimo annunciato, tramite un comunicato, Ubaldo Lanzo ha dovuto abbandonare il gioco.

Prima ancora di aver ricevuto l’annuncio, il naufrago aveva lasciato la playa per doversi sottoporre a controlli medici. I suoi compagni di avventura l’hanno salutato con grande entusiasmo, sperando in un suo ritorno. Purtroppo, da pochissimo, è stata data notizia del ritiro.

Ubaldo Lanzo lascia L’isola dei famosi: il comunicato appena arrivato

Nelle ore precedenti, Ubaldo Lanzo aveva lasciato la spiaggia, dove era insieme agli altri naufraghi, per sottoporsi a maggiori controlli medici. Purtroppo, i concorrenti sono stati scossi da un comunicato arrivato proprio da pochissimo. Infatti, nel daytime appena andato in onda, è stata data la notizia del suo ritiro.

A quanto pare, Ubaldo è stato costretto a lasciare l’Isola dei famosi, per doversi sottoporre a cure mediche, una volta tornato in Italia. Il naufrago ha sempre mostrato la sua forte personalità, tanto da avere, spesso, dei forti confronti con gli altri presenti.

Un nuovo abbandono colpisce il reality, dopo che anche Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno dovuto lasciare, a causa di problemi di salute, e sono tornati in Italia. Mentre, ancora prima, Beppe Braida ha dovuto lasciare L’Honduras per ritornare dalla sua famiglia, dato che, come lui stesso ha riportato ai suoi compagni, il padre aveva contratto il Coronavirus.