Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, giovedì 6 maggio: cosa accadrà nello studio di Maria de Filippi in questo penultimo appuntamento settimanale.

Uomini e Donne torna oggi con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana. Ieri, mercoledì 5 maggio, abbiamo assistito al confronto tra Biagio e Sara: la coppia ha raccontato della serata trascorsa insieme. Hanno deciso, di comune accordo, di interrompere la loro conoscenza. La puntata è proseguita con il percorso di Armando che sta conoscendo Patty: in studio i toni si sono alzati quando la Dama ha svelato di aver baciato il Cavaliere. Quest’ultimo ha smentito ed ha fatto perdere le staffe anche a Maria de Filippi. La puntata di oggi, 6 maggio, riprenderà da Isabella che è uscita con Giovanni.

Uomini e Donne, Anticipazioni 6 maggio: la coppia si dirà ‘addio’ in puntata

La puntata che andrà in onda oggi, su Canale 5, alle 14.45 di Uomini e Donne riprenderà da dove si è interrotta ieri. Dopo aver visto Isabella e Giovanni che hanno interrotto la loro conoscenza, dovremmo vedere al centro dello studio Gemma Galgani. La Dama di Torino dovrebbe avere un confronto con Aldo: il Cavaliere racconterà, secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Vicolo delle News, di essersi scambiato un bacio a stampo con la Galgani. Aldo però ammetterà di aver capito che lei lo vede solamente come amico, così paleserà in puntata il suo interesse per Isabella e Sara. Finirà oggi la conoscenza tra Aldo e Gemma.

Oggi, 6 maggio, potremmo vedere in studio Luca ed Elisabetta. In puntata, come svelano le anticipazioni, ci sarà un colpo di scena. I due annunceranno della loro decisione di dirsi ‘addio.

Non ci resta che attendere le 14.45 di questo giovedì 6 maggio per assistere ad una nuova puntata del dating show più amato d’Italia.