Amici 20, finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso: cosa sta accadendo in queste ultime ore? Da non credere: non vediamo l’ora!

Manca pochissimo alla semifinale di Amici. Proprio domani, Sabato 8 Maggio, infatti, andrà in onda la penultima puntata. E, una settimana dopo, invece, la grandissima e tanto attesa finale. In attesa di scoprire cosa ci riserverà l’ultima puntata e soprattutto chi sarà il vincitore di questa ventesima edizione, vi anticipiamo che, in queste ultime ore, sta accadendo davvero di tutto. Avete letto proprio bene: sul profilo social ufficiale del programma di Maria De Filippi sono stati condivise delle notizie davvero bomba.

Un annuncio davvero clamoroso, ve lo assicuriamo. E che, a distanza di pochissime ore dalla semifinale, ci rende la penultima puntata di Amici davvero imperdibile. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sta accadendo? O, per meglio dire, a cosa facciamo esattamente riferimento? Volete proprio saperlo? Scopriamolo!

Amici 20, l’annuncio tanto atteso: finalmente, non vediamo l’ora!

Proprio pochissime ore fa, attraverso il canale social ufficiale di Amici, è stato dato un annuncio tanto atteso. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esultare tutti i sostenitori del programma ed, ovviamente, di tutti i suoi talenti. A che cosa facciamo esattamente riferimento? È stato dato qualche “spoiler” sulla semifinale? Assolutamente no, state tranquilli! Piuttosto, stiamo parlando di una notizia davvero fantastica. Che, soprattutto, riguarda quattro dei setti concorrenti rimasti in gioco.

Carissimi telespettatori di Amici e sostenitori dei cantanti di questa ventesima edizione, tenetevi pronti: sono in arrivo i lavori discografici dei ragazzi. Avete letto proprio bene: proprio pochissime ore fa, sul profilo social ufficiale del programma sono state date tutte le informazioni utili. A partire da Venerdì 14 Maggio sono disponibili, infatti, i lavoro di Deddy, Sangiovanni e Tancredi. A differenza, invece, di quello di Aka7even. Che, da quanto si apprende, sarà disponibile a partire da Venerdì 21 Maggio. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Se proprio, infatti, siete desiderosi di pre-salvare i lavori dei ragazzi, è assolutamente possibile.

Un annuncio davvero fantastico, vero? Cosa aspettate, adesso? Correte a pre-salvare i lavori dei ragazzi di Amici. Non ve ne pentirete affatto!