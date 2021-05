Sangiovanni è uno dei concorrenti di Amici 20 ed anche uno dei finalisti, ma sapete come si chiamano i suoi genitori? Non tutti lo sanno.

È uno dei cantanti di Amici 20, Sangiovanni. Entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi nel corso della prima puntata, il simpaticissimo cantautore, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito a conquistare l’attenzione di tutti. Il motivo? Beh, la risposta è davvero semplice: da un talento davvero spietato, il giovanissimo è la voce di tantissimi singoli di successo. A partire, quindi, da “Lady”, vincitore del disco d’oro e del disco di platino, fino a “Malibu”, ultimissimo singolo, Sangiovanni si è dimostrato il vero e proprio protagonista indiscusso di questa edizione di Amici. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui?

In occasione della puntata finale di Sabato 15 Maggio di Amici, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Sangiovanni? Ad esempio, siete curiosi di sapere come si chiamano i suoi genitori e dove vive? Ci pensiamo noi: ecco tutti i dettagli.

Sangiovanni di Amici, chi sono i suoi genitori e dove vive: le curiosità sul cantante

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Sangiovanni è uno dei tre finalisti di Amici. Insieme a Giulia Stabile, sua fidanzata, e Aka7even, il simpaticissimo e giovanissimo cantautore sarà tra coloro che si giocheranno il tutto e per tutto per l’ultima puntata del talent di Canale 5. In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, chi sarà il vincitore di questa ventesima edizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti chi siano i suoi genitori? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato del papà di Tancredi. Della mamma e del papà di Sangiovanni, invece, cosa sappiamo?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo sui genitori di Sangiovanni sono davvero pochissime. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si chiamino Pierluigi e Lidia. Attualmente, però, non sappiamo cosa facciano nella vita.

Dove vive Sangiovanni? Da quanto si legge, il cantante di Amici, insieme alla sua famiglia, vive in provincia di Vicenza.

Secondo voi, Sangiovanni vincerà Amici?