Ospite speciale del daytime di Amici, oggi venerdì 7 maggio, il cantante Enrico Nigiotti: ricordate cosa fece per Elena D’Amario?

Partecipò alla nona edizione di Amici quando aveva circa vent’anni: Enrico Nigiotti oggi è un cantante affermato, anche se il suo percorso artistico è stato segnato anche da momenti bui. Lo ha raccontato lui stesso oggi pomeriggio nel daytime del programma su Canale 5, in cui era l’invitato speciale.

Nigiotti ha cantanto il suo ultimo brano “Notti di luna” ed ha dato i suoi migliori consigli agli attuali concorrenti del talent, raccomandando loro di credere sempre nel loro sogno anche quando sembrerà difficile farlo. Proprio come ha sempre fatto lui in questi anni, nonostante i molti no ricevuti non si è mai arreso. Tra gli aneddoti raccontati dall’artista, anche un episodio che resterà nella storia di Amici: c’entra la ballerina Elena D’Amario, all’epoca sua fidanzata.

Amici, Enrico Nigiotti e quell’emozionante gesto per Elena D’Amario

Ripercorrendo la sua esperienza, Enrico non ha potuto fare a meno di ricordare anche cosa successe ad Amici ai tempi della sua partecipazione. Non ha menzionato chiaramente la sua ex ragazza, ma ha parlato di quando durante il serale dell’edizione 2010, scelse di autoeliminarsi per non sfidare Elena.

“Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto “Io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina”, ha detto ai ragazzi. Un episodio che i fan più affezionati del programma certamente non hanno dimenticato. Nigiotti e la D’Amario sono stati una coppia amatissima e c’è da ammettere che erano proprio belli insieme.

Un gesto che rende onore al cantante, oggi diventato uno degli artisti italiani di maggior successo. Un successo meritatissimo.