Proprio pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha dato ai suoi sostenitori l’annuncio inatteso: ha a che fare con Bake off, che sorpresa!

È la vera e propria regina della cucina, Benedetta Parodi. Ma non solo. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la splendida conduttrice televisiva vanta di un successo davvero clamoroso anche su Instagram. È proprio qui che, oltre a decantare di un vasto pubblico e sostenitori, la Parodi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi followers. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, dopo le classiche Instagram Stories del buongiorno, Benedetta si è mostrata in un posto molto conosciuto. E, soprattutto, a noi molto caro.

Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto ciò che le succede durante le giornate, pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha aggiornato i suoi sostenitori su un annuncio inatteso. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: era da diverso tempo che tutti noi volevamo questa notizia. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Benedetta Parodi, annuncio inatteso: non vedevamo l’ora, che sorpresa!

Benedetta Parodi aveva già annunciato questa clamorosa novità in arrivo in alcune delle sue Instagram Stories di questa mattina. Qualche ora dopo, però, non ha affatto potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori questo vero e proprio annuncio inatteso. Di che cosa parliamo? Ebbene: ha a che fare con Bake Off Italia! Avete letto proprio bene: le parole della Parodi hanno a che fare proprio con il famosissimo ed ambitissimo programma di Real Time dedicato agli aspiranti pasticceri.

A distanza di qualche mese dalla finale di Bake Off Italia e dalla vittoria di Sara, cosa avrà mai annunciato Benedetta Parodi? La nuova edizione! Ebbene si: un nuovo viaggio sotto il tendone di Bake Off sta per iniziare. Ovviamente, sia chiaro, al momento, non è stato dato affatto alcun dettaglio in più. Da quanto si può apprende dalle parole della conduttrice, però, sembrerebbe proprio che con oggi siano iniziate nuovamente le registrazioni.

“Si comincia a registrare”, scrive Benedetta Parodi a corredo dello scatto. Insomma, una notizia davvero fantastica. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.