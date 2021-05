Chi sono i Jalisse, vincitori a Sanremo 1997: sapete perché si chiamano così? Tutte le curiosità sul duo canoro.

“Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi”… Chi non ha cantato, almeno una volta, il ritornello di questa bellissima canzone? Una canzone che, forse non tutti lo ricordano, ha trionfato al Festival di Sanremo nell’edizione del 1997. Ad interpretarla erano loro, i Jalisse, il duo formato da Fabio Ricci ed Alessandra Drusian. Coppia nel lavoro ma anche nella vita, dopo il trionfo nella categoria Big di Sanremo, i Jalisse hanno partecipato con lo stesso brano all’Eurovision Song Contest, classificandosi quarti. Ma conosciamoli meglio, scoprendo qualche curiosità che forse non tutti sanno.

Chi sono i Jalisse, vincitori a Sanremo 1997 con Fiumi di Parole: il significato del nome d’arte ed altre curiosità

Sono Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, ma tutti li conosciamo con il nome Jalisse, il due diventato famoso grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di Parole. Forse non tutti sanno, però, che il duo aveva già partecipato a Sanremo giovani nel 1995 e a Sanremo Big l’anno successivo, nel 1996. Ma è il 1997 l’anno dei trionfo: il duo si aggiudicò il Leone d’oro come vincitori del Festival e il Leone d’argento come autori (Alessandra Drusian e Carmen Di Domenico per il testo, Fabio Ricci per la musica). Dopo la vittoria al Festival del 1997, i Jalisse non sono stati più ammessi alla gara canora, nonostante loro stessi abbiano ammesso di essersi proposti per tutte le 24 edizioni successive.

Ma in tanti si saranno chiesti: da dove nasce il nome Jalisse? Dal nome di un personaggio della famosa serie tv i Robinson. Dopo Sanremo, i Jalisse hanno continuato a fare musica, ma forse non tutti sanno che non sono una coppia solo nel lavoro: Alessandra, nata il 18 maggio 1969 a Oderzo in provincia di Treviso, e Fabio, nato il 5 settembre 1965 a Roma, sono sposati. E dal loro amore sono nate due figlie, Angelica ed Aurora.