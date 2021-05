Sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni ha condiviso una foto di sé da piccolissima: com’è cambiata in tutti questi anni.

È un giorno davvero speciale per Chiara Ferragni. Proprio oggi, Venerdì 7 Maggio, la famosissima influencer ha compiuto gli anni. Ed è proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, ha deciso di condividere uno scatto di sé davvero inedito. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, la bellissima Ferragni ha pubblicato una foto di lei da piccolissima. Si, avete pienamente ragione: non è assolutamente la prima volta che lo fa. Eppure, questa foto per noi è completamente inedita. Siete curiosi di vederla anche voi?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha messo al mondo la sua secondogenita Vittoria. E lo ribadito anche pochissime ore fa. Scopriamo insieme il perché.

Chiara Ferragni da piccolissima, lo scatto del passato: com’è cambiato

Un vero e proprio scatto dolcissimo, quello che Chiara Ferragni ha condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale nel giorno del suo compleanno. Sappiamo benissimo che l’influencer è solita condividere ogni cosa con il suo pubblico social, eppure questa foto da piccola non l’avevamo mai vista prima d’ora. Ovviamente, ve la mostreremo immediatamente, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto è di una dolcezza davvero impressionante. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Voi, però, siete curiosi di vederlo? E, soprattutto, siete curiosi di testare com’è cambiata in tutti questi anni?

Leggi anche –> Chiara Ferragni, la sua borraccia glitterata è già sold out: sapete quanto costa?

Oggi, Venerdì 7 Maggio, Chiara Ferragni ha compiuto esattamente trentaquattro anni, ma voi l’avete mai vista da piccola? Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto del passato. Eccolo:

Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati dallo scatto o quanti anni abbia esattamente qui, eppure si vede chiaramente che Chiara non è assolutamente cambiata nel corso del tempo. Qui è soltanto una bambina, adesso è una donna: è vero! Eppure, sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Siete d’accordo?