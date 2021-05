Damiano Carrara e la fidanzata Chiara: “Abbiamo una notizia importante da darvi”, l’annuncio sui social è arrivato poco fa.

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità lo chef Damiano Carrara e la fidanzata Chiara Maggenti hanno rimandato il matrimonio. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, attraverso un video pubblicato sui social. La decisione è nata a causa delle condizioni di salute di Chiara, ancora in fase di ripresa dopo un incidente domestico. Il Covid, inoltre, non avrebbe reso questo giorno magico come loro desiderano. Nozze rimandate, quindi. A quando? La coppia ha già comunicato anche la nuova data! Ecco quando si celebreranno le nozze.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Damiano Carrara e la fidanzata Chiara rimandano il matrimonio: l’annuncio in un video sui social

“Purtroppo abbiamo deciso di rimandare il matrimonio, che sarebbe stato il 26 giugno prossimo. Però dopo la risonanza ci vorranno almeno altri due o tre mesi prima che tu possa tornare ad essere te stessa. In più il Covid non migliora la situazione, una giornata così noi ci teniamo a fare una cosa bella.” Con queste parole, Damiano Carrara annuncia ai fan la decisione presa con la fidanzata Chiara, dopo essersi confrontati a lungo. Nozze rimandate per la coppia, soprattutto a causa dell’incidente domestico della futura moglie, ancora in convalescenza per una frattura di una vertebra. Il Covid, poi, non permetterebbe alla coppia di vivere serenamente quel giorno con amici e parenti. Di qui la scelta di rimandare, ma c’è già una data!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

“Però c’è un però abbiamo già fissato la data del prossimo anno: è il 2022, 9 luglio 2022! È questa la data da segnare sul calendario, Damiano e Chiara si sposano!”, annuncia lo chef, che nel video ringrazia tutti per l’affetto mostrato alla sua fidanzata in queste tre settimane difficili. “Stavolta non si rimanda più!”, commenta Chiara, dopo l’annuncio della nuova data.