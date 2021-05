Elettra Lamborghini, confessione a sorpresa: le sue parole

Nel corso di un’intervista, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa: di seguito vi riportiamo le sue parole

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate in Italia. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una vera e propria hit a livello mondiale. La Lamborghini è divenuta poi un personaggio televisivo, partecipando ad alcuni programmi girati in altri paesi, come ad esempio Geordie Shore. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo nel nostro paese. La Lamborghini ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La cantante è nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili.

Elettra Lamborghini, confessione a sorpresa: le parole

La Lamborghini è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo non si esaurisce in Italia. Molti, infatti, provengono dall’America latina, dove la cantante ha avuto un gran successo. Molti dei suoi fan, inoltre, sono bambini. La Lamborghini, infatti, non attira solo adolescenti e adulti, ma anche i più piccoli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Venus Club, nuovo programma condotto da Lorella Boccia, la cantante ha dichiarato: “Piaccio anche ai bambini perchè forse credono che sia un cartone animato“. La confessione, a tratti sarcastica, è stata confermata da Mara Maionchi, ospite fissa del programma.

Elettra ha poi proseguito: “Non è una cosa che ho studiato, è qualcosa che è venuta da sé“. La sua affermazione è stata confermata anche da Iva Zanicchi, collega della Lamborghini all’Isola dei Famosi: “Lei non fa nulla per piacere e allora piace“.

Al momento, la Lamborghini è impegnata nel reality show de L’Isola dei Famosi come opinionista. All’orizzonte, però, ci sono altri progetti musicali. I suoi fan, soprattutto i più piccoli, attendono una nuova hit da ballare e cantare.