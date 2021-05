Emma Marrone ha pubblicato un suo incantevole scatto completamente al naturale: la foto fa boom di likes, che meraviglia!

È la vera e propria regina di Instagram, Emma Marrone. Attivissima e seguitissima, l’ex cantante di Amici decanta di un successo davvero clamoroso. Pensate, con quasi 5 milioni di followers, la simpaticissima salentina entra di diritto tra le celebrità del famosissimo social network. È proprio qui che, pochissimi istanti fa, la bella Marrone ha condiviso uno scatto davvero da togliere il fiato. E che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato i suoi followers. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: in questa foto, Emma si mostra completamente al naturale appena uscita dalla doccia.

Su Instagram, lo sappiamo benissimo, Emma Marrone è solita intrattenere il suo pubblico social con degli scatti davvero incantevoli. L’ultimo risale a pochissimi minuti fa. Ed immediatamente ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Volete sapere il perché? Guardare per credere!

Emma Marrone al naturale, scatto da togliere il fiato: che meraviglia!

In questi ultimissimi giorni, lo sappiamo benissimo, Emma Marrone è particolarmente attiva sul suo canale Instagram. Impegnata con le riprese di “A casa tutti bene”, il nuovo film di Gabriele Muccino, la cantante salentina non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori delle sue giornate sul set. Ma non solo. Proprio pochissime ore fa, la Marrone è ritornata dalla sua giornata lavorativa. Ed ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori completamente al naturale.

Diteci la verità: chi è che, appena ritornato dal lavoro, non ha l’abitudine di rilassarsi sotto una bollente doccia calda? Decisamente nessuno, c’è da ammetterlo. E lo ha fatto anche Emma Marrone pochissime ore fa. E lo testimonia questo ultimo post Instagram. Proprio sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici si è mostrata appena uscita dalla doccia letteralmente al naturale. Com’è? Guardatela: è bellissima!

Eccola qui, Emma Marrone completamente al naturale! Cosa c’è da dire? Assolutamente nulla! La cantante salentina, nonostante sia senza un filo di trucco, è davvero bellissima! E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro.