L’ex amatissima concorrente del GF è diventata mamma per la seconda volta: l’annuncio a sorpresa, benvenuta al mondo Beatrice!

Era il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato: l’ex amatissima concorrente del GF è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciarlo, da come si può chiaramente comprendere, è stata proprio la diretta interessata. Diverse ore fa, con un emozionante scatto che la ritrae in compagnia di suo marito e della neonata, l’ex gieffina ha annunciato la nascita della sua secondogenita. Una notizia davvero spettacolare, da come si può intendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto esplodere di gioia tutti i suoi sostenitori. Di chi stiamo parlando?

Leggi anche –> Ricordate Francesca Cioffi del Grande Fratello 13? Cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Correva esattamente l’anno 2013 quando, per la prima volta in assoluto, l’ex concorrente del Grande Fratello varcava la soglia della porta rossa. Da quel momento, sono passati esattamente 8 anni, eppure il suo successo e seguito ha raggiunto dei livelli stratosferici. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Ma scopriamo insieme di chi parliamo. E, soprattutto, chi non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico la gioia di essere diventata nuovamente madre.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

L’ex del GF è diventata mamma per la seconda volta: tantissimi auguri!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Francesca Rocco. Entrata nella casa del GF nel 2013, la simpaticissima e giovanissima legnanese si è facilmente contraddistinta da tutto i suoi compagni di “viaggio”. Non è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice, è vero. Eppure, nella casa più spiata d’Italia, la Rocco ha trovato l’amore: Giovanni Masiero.

Leggi anche –> È diventata mamma del piccolo Noah, l’annuncio a sorpresa dell’ex del Grande Fratello: benvenuto!

I due, lo sappiamo benissimo, sono convolati a nozze esattamente cinque anni fa. E, nel Maggio del 2017, sono diventati genitori della piccola Ginevra. Pochissime ore fa, invece, sono diventati genitori per la seconda volta. Ebbene si. Francesca Rocco ha messo al mondo la sua secondogenita, Beatrice. L’annuncio, come dicevamo precedentemente, è arrivato nel pomeriggio di ieri. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

Benvenuta piccola Beatrice. Ed, ovviamente, tantissimi auguri a mamma Francesca, papà Giovanni e alla piccola sorella Ginevra.