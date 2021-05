Gianna Nannini è una famosissima cantante, ma sapete chi sono i suoi fratelli? Come si chiamano e di che cosa si occupano nella vita.

Nata a Siena il 14 Giugno del 1954, Gianna Nannini inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica davvero giovanissima. Pensate, aveva soltanto 18 anni quando ha preso parte al primo festival musicale, riuscendo a classificarsi addirittura al quarto posto. Da quel momento, la sua carriera da cantante prende letteralmente il volo. Il successo, infatti, arriva esattamente nel 1979. Quando, dopo aver fatto parte ad una serie di case discografiche, pubblica il suo singolo “America”. Sono passati esattamente quarantadue anni dal suo esordio, eppure la simpaticissima Gianna decanta di una carriera davvero incredibile.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Tralasciando la sua carriera e vita sentimentale, siete curiosi di sapere se Gianna Nannini ha fratelli? E, soprattutto, cosa fanno nella vita? Volete sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Seguiteci!

Gianna Nannini ha fratelli? Come si chiamano e cosa fanno

Cosa sappiamo, quindi, di Gianna Nannini? Se da una parte, come dicevamo precedentemente, la cantante senese decanta di una carriera davvero memorabile e ricca di intramontabili successi, cosa sappiamo dall’altra parte della sua vita “privata”? E, badate bene, quando utilizziamo termine non intendiamo affatto la sfera sentimentale, perché conosciamo davvero ogni cosa, piuttosto facciamo riferimento alla sua famiglia d’origine. Ad esempio, vi siete mai chiesti quanti fratelli abbia Gianna Nannini? Come detto poco fa, la cantante non è affatto figlia unica. Piuttosto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe avere due fratelli. Cosa sappiamo, però, su di loro? Soprattutto come si chiamano e di che cosa si occupano nella vita? Scopriamolo!

Gianna Nannini, quindi, ha ben due fratelli. Il primo, da quanto si legge, si chiama Alessandro. Ed un famosissimo ed amatissimo ex pilota di Formula 1. Il secondo, invece, si chiama Guido. E sembrerebbe che quest’ultimo dapprima abbia lavorato nell’ambito dell’alta moda, ma che poi abbia deciso di “abbandonare” questa strada per dedicarsi interamente all’azienda di famiglia.

Cosa ci dite? Eravate a conoscenza dei fratelli della Nannini?