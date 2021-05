Sul suo profilo Instagram Giovanni Ciacci si è mostrato in uno scatto di anni fa insieme a Valeria Marini: lo avreste riconosciuto?

Giovanni Ciacci è ormai un volto familiare per il pubblico televisivo italiano: stylist, costumista ed esperto d’immagine, ha saputo conquistare anche come opinionista. In questo ruolo lo ritroviamo spesso nei programmi di Barbara D’Urso e c’è da ammettere che lo sa svolgere egregiamente.

Cinquant’anni, originario di Siena, è stato anche concorrente di una delle ultime edizioni di Ballando con le stelle, dove ha partecipato insieme al maestro Raimondo Todaro. Di recente è stato protagonista di un divertentissimo scherzo de Le Iene e ospite in studio a L’Isola dei Famosi. Proprio al reality di Canale 5 avrebbe dovuto prendere parte, ma le visite mediche non lo hanno ritenuto idoneo per i danni subiti ai polmoni a causa del Covid.

Molto attivo sui social, Ciacci ha condiviso in queste ore una vecchia foto in cui lo si vede insieme a Valeria Marini: vi assicuriamo che si tratta di uno scatto imperdibile!

Giovanni Ciacci giovanissimo nella foto con Valeria Marini: resterete senza parole

Una delle amiche di vecchia data di Giovanni Ciacci è senza dubbio Valeria Marini. I due si incontrarono per la prima volta negli anni Novanta: a Vite da copertina, lo stylist toscano raccontò come nacque la loro amicizia. A farli conoscere sarebbe stata Alba Parietti che gliela presentò durante una vacanza a Porto Cervo nel 1994. “Domani arriva una mia amica che tra pochi giorni inizierà un programma che si chiama Il Bagaglino. Cerca un’assistente, vieni domani e te la presento”, gli disse la Parietti.

Proprio la foto postata da Ciacci su Instagram, ritrae lui qualche anno fa insieme alla bionda showgirl sarda: entrambi giovanissimi, come potete vedere. Lui appare con molti più capelli scuri e abbastanza più magro rispetto ad ora, niente pizzetto colorato e niente occhiali.

Voi l’avreste riconosciuto? Complimenti davvero al simpatico Giovanni!