A distanza di pochissimi giorni dalla morte di Luana D’Orazio, Giulia Salemi ha compiuto un gesto da brividi: cosa ha fatto.

Un vero e proprio gesto da applausi, quello compiuto da Giulia Salemi. Di cui, tra l’altro, non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Ve lo diciamo immediatamente. Dapprima, però, procediamo con ordine. Nei giorni scorsi, purtroppo, tutta l’Italia ha appresa una tragica notizia. Una giovanissima mamma, alla sola età di 22 anni, è morta mentre svolgeva il suo lavoro. Stiamo parlando proprio di Luana D’Orazio. Era una tranquilla giornata lavorativa quando la giovanissima ventiduenne di Prato, in seguito ad un incidente sul lavoro, ha perso la vita.

Una notizia davvero tragica e drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti. Tra le tante persone rimaste completamente scioccate da questo incredibile evento, spunta anche il nome di Giulia Salemi. Che, pochissime ore fa, ha aggiornato i suoi sostenitori su un gesto da lei compiuto davvero speciale.

Giulia Salemi, gesto da brividi dopo la morte di Luana D’Orazio: cosa ha fatto

“La storia di Luana, una mamma di 22 anni morta sul lavoro, mi ha toccato. Quando ho letto la notizia mi è venuto naturale dedicarle un pensiero attraverso un tweet”, sono proprio queste le esatte parole che Giulia Salemi ha scritto, a corredo di questo video che ritrae la giovanissima D’Orazio, per aggiornare i suoi sostenitori su un importante gesto compiuto. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, ha raccontato di avere scoperto, soltanto adesso, che la ragazza di Prato era una sua seguace. E, a quanto pare, una sua forte ammiratrice. “Ho voluto parlare con Emma, sua madre, che mi ha detto che negli ultimi mesi Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e Pierpaolo… come faccio a non sentirmi parte di quel dolore indescrivibile?”, ha continuato a scrivere. Svelando, poi, di aver voluto aprire una raccolta per Alessio, figlio di Luana, e la sua famiglia.

Leggi anche –> Giulia De Lellis, manca sempre meno a Love Island: spunta la data d’inizio

Un gesto davvero encomiabile, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha colpito tutti i suoi sostenitori.

A corredo del video di Giulia Salemi, infatti, sono giunti numerosi commenti di apprezzamento per questo gesto da brividi. Complimenti, cara Giulia!