Affascinante, enigmatico e misterioso: Ian Somerhalder ha interpretato in maniera magistrale “Damon Salvatore” nella serie amatissima di “The Vampire Diaries”. Si tratta di uno dei format di maggiore successo degli ultimi anni, che ha fatto innamorare il pubblico con i suoi pericoli, misteri e le sue storie d’amore. Tra i protagonisti c’erano Paul Weasley e Nina Dobrev, oltre che Ian Somerhalder. Forse non tutti lo ricordano, ma prima di “The Vampire Diaries” l’attore ha preso parte ad un altro amatissimo cult. Ricordate in quale celebre e iconica serie tv avevao già visto Ian Somerhalder?

In quale celebre serie tv avevamo già visto Ian Somerhalder?

L’affascinante e talentuoso attore, originario di Covington, ha iniziato la sua carriera nelle vesti di modello. Lo abbiamo ammirato in svariate produzioni televisive prima di essere consacrato al successo con “The Vampire Diaries”. Possiamo ricordare “Smalville”, “Law e Order – Unità Vittime Speciali” e “CSI: Miami”. Anche al cinema ha riscosso la sua parte di consensi, prendendo parte a diverse pellicole.

C’è però una serie tv particolare che ha fatto scoprire al pubblico il suo talento. Parliamo di un vero e proprio cult, una pietra miliare della televisione americana. Di che si tratta? Ebbene, Ian Somerhalder ha rivestito i panni di “Boone Carlyle” nell’indimenticabile “Lost”! Lo ricordavate? Oggi l’attore è felicemente sposato con Nikki Reed, anche lei celebre attrice nota per il ruolo di “Rosalie” nella saga di Twilight. La coppia ha una bambina, nata nel 2017. In passato, l’attore è stato legato anche alla collega di set, Nina Dobrev che interpretava Elena e Katherine in The Vampire Diaries.

Ricordavate che il celebre attore avesse recitato in Lost? Il suo talento non è certo passato inosservato, come ha dimostrato poi nel ruolo di “Damon”.