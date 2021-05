Ecco le anticipazioni de L’Isola dei Famosi di questa sera di venerdì 7 maggio: il programma condotto da Ilary Blasi torna in diretta, in prima serata, su Canale 5.

Questa sera di venerdì 7 maggio torna in tv l’Isola dei Famosi con il secondo appuntamento settimanale. Lunedì scorso è stato eliminato dal televoto Gilles Rocca: l’ex naufrago ha deciso di tornare a casa e rifiutare la ‘seconda chance’ offerta dal reality. Inoltre, Ubaldo Lanzo ha abbandonato il gioco a causa di problemi di salute. Cosa accadrà nel quindicesimo appuntamento in onda, come di consueto, questa sera in prima serata su Canale 5? Non sarà in differita bensì andrà in diretta negli studi Mediaset. Ilary Blasi ed il cast di questa edizione dell’Isola regaleranno nuovi colpi di scena e sorpresa ai telespettatori ed ai naufraghi? La risposta è sì! Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 7 maggio.

Isola dei Famosi, Anticipazioni venerdì 7 maggio: l’arrivo in studio e l’importante scelta per i naufraghi

L’Isola dei Famosi torna in diretta questa sera di venerdì 7 maggio come di consueto su Canale 5. Il secondo appuntamento settimanale, il quindicesimo dall’inizio del programma, riserva nuove sorprese ai naufraghi. Tv Blog rivela che per i protagonisti di questa edizione ci sono nuove prove da affrontare. Sarà una puntata di decisioni importanti: arriva un nuovo ‘rimpasto’ per gli arrivisti ed i primitivi. Alcuni dei naufraghi potranno scegliere di cambiare il gruppo: chi farà questa scelta?

Al televoto ci sono Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli: chi tra loro tre sarà il meno votato dal pubblico di Canale 5?

Intanto, il programma fa sapere attraverso i canali social che l’ex naufrago Beppe Braida arriverà in studio: questa sera di venerdì 7 maggio raggiungerà Ilary Blasi e gli opinionisti il celebre comico che ha dovuto abbandonare l’Isola per via di problemi familiari.

Tante altre sorprese ci aspettano: il countdown è iniziato. Non ci resta che attendere l’inizio del reality, in prima serata su Canale 5 questa sera di venerdì 7 maggio.