Previsto questa sera un clamoroso ritorno a L’Isola dei Famosi: l’ex naufrago sarà finalmente in studio durante la puntata.

Tutto pronto per la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi: anche questa sera, venerdì 7 maggio, assisteremo a sfide, litigi, eliminazioni e colpi di scena. A gestire il tutto, come sempre Ilary Blasi e, dall’Honduras, l’inviato Massimiliano Rosolino. I nominati di questa puntata sono Roberto Ciufoli, Miryea Stabile ed Emanuela Tittocchia, resasi protagonista proprio nelle ultime ore di qualche interessante siparietto con lo youtuber Awed.

In verità, gli imprevisti non sono affatto mancati ultimamente: l’abbandono di Ubaldo Lanzo, dovuto a motivi di salute, ad esempio è stato totalmente inaspettato. In queste ultime puntate stiamo rivedendo tutti gli ex protagonisti dell’edizione in corso: Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e questa sera sarà presente anche Beppe Braida. Ma non è finita qui: insieme agli altri ex naufraghi ci sarà un gradito ritorno. Scopriamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, la notizia è appena arrivata: stasera in studio ci sarà anche lui

A rimpinguare le fila degli ex concorrenti eliminati o che hanno dovuto abbandonare per problemi di salute avremo anche un altro personaggio. Certamente è stato uno dei protagonisti più divertenti per più di un mese ma purtroppo ha avuto non poche difficoltà fisiche che lo hanno costretto ad abbandonare il gioco.

Avrete sicuramente capito che si tratta di Paul Gascoigne. L’ex calciatore inglese che, nonostante i vari problemi al braccio ci ha fatto tanto divertire dall’Honduras con la sua allegria e il suo humor tipicamente inglese, tornerà a parlare ai microfoni di Ilary Blasi, stavolta comodamente seduto tra gli altri ex compagni di avventura. Siamo certi che nel suo italiano strampalato, Paul ci farà sorridere ancora.

Intanto, secondo voi, chi uscirà questa sera?