Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini in fucsia nella puntata di questa sera: il prezzo dell’abito è stellare.

È in onda questa sera, venerdì 7 maggio 2021, una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. A partire da questa settimana, infatti, il secondo appuntamento settimanale con il reality show di Canale 5 slitta al venerdì sera e non andrà più in onda di giovedì. L’edizione è ormai entrata nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le liti tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A commentare le vicende in Honduras, come sempre, il trio di opinionisti formato da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Quest’ultima, per la serata, ha scelto un abito corto dal colore fucsia acceso. Curiosi di scoprire i dettagli del suo look? Vi sveliamo tutto.

Isola dei Famosi, mini abito fucsia per Elettra Lamborghini: ecco quanto costa

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Arrivata in studio solo alla terza puntata ( nelle prime due si è collegata da casa causa Covid), Elettra sta dimostrando di non avere peli sulla lingua. Ma a colpire il pubblico non sono solo le sue battute iconiche, ma anche i suoi look mai banali. Per questa sera, Elettra ha scelto un mini abito davvero bellissimo. Curiosi di conoscere i dettagli? Ce li fornisce la pagina Instagram Closet Italy: si tratta di un abito firmato Versace, dal prezzo davvero stellare. Ben 1150 euro!

A completare il look, sandali color nude e, soprattutto, un dettaglio impossibile da non notare: la frangetta finta che Elettra ha utilizzare per dare un tocco di novità alla sua acconciatura. Che dire, anche questa sera l’ereditiera è più bella che mai! E voi, state seguendo questa puntata del reality show condotto da Ilary Blasi? A finire in nomination, per scelta del leader salvador Isolde, è Emanuela Tittocchia. Chi saranno gli altri che andranno al televoto? Non ci resta che seguire la puntata fino alla fine!