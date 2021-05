Il suo sorriso è un marchio indelebile, la sua bravura indiscussa e la sua bellezza straordinaria: il talento “nascosto” di Julia Roberts, non tutti lo sanno, lo avreste immaginato?

Bellissima, dotata di straordinaria bravura e con un sorriso che è diventato un vero e proprio simbolo a contraddistinguerla. Julia Roberts è una delle attrici più amate e ricercate di Hollywood, un’interprete eccezionale che vanta una carriera davvero strepitosa. Originaria di Smyrna, classe 1967, nel 2001 viene premiata con l’Oscar per la migliore attrice grazie a “Erin Brockovich”.

Ha preso parte e interpretato una serie incalcolabile di pellicole, distinguendosi sempre per la sua capacità di passare dal comico al drammatico, abbracciando ogni genere. Indimenticabile in “Mona Lisa Smile”, “Hook – Capitan Uncino”, “Pretty Woman”, “Il rapporto Pelican” e potremmo continuare a lungo. La bellissima Julia Roberts non è solo un’attrice strepitosa: il talento “nascosto” di cui non sapete, lo avreste immaginato?

Il talento “nascosto” di Julia Roberts: lo avreste immaginato?

La bellissima attrice ha saputo costruire una carriera spettacolare grazie alle sue interpretazioni magistrali. Del resto, la recitazione sembra scorrere nelle vene dell’intera famiglia Roberts. Basti pensare che i genitori dell’attrice erano attori e drammaturghi. Anche il fratello, Eric, è un celebre attore, proprio come la nipote, Emma, da poco diventata mamma.

Proprio la decisione del fratello Eric ha spinto la splendida Julia Roberts a tentare la strada nel panorama artistico. Pare che, da bambina, il suo sogno fosse diventare una veterinaria. Forse non tutti lo sanno, ma Julia Roberts ha anche una grande passione per la musica. E nasconde un talento “segreto”: suona molto bene il clarinetto! Pare che facesse parte della banda della scuola! Lo avreste mai immaginato?

Un vero tornado di energie e di sorprese: Julia Roberts è una donna straordinaria, piena di talento e dal fascino unico e senza tempo! Siamo certi che sarete d’accordo!