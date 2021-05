Nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, si è verificato un vero e proprio imprevisto per un concorrente: cos’è successo.

Anche stasera, Venerdì 7 Maggio, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta in assoluto, l’adventure reality di Canale 5 non è affatto andato in onda il Giovedì sera, come inizialmente previsto, bensì è andato in onda con un giorno esatto di ritardo. Questo, però, non è affatto l’unico colpo di scena accaduto in questa nuova puntata. Al timone del quindicesimo appuntamento, la splendida Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con un vero e proprio imprevisto in diretta. Di che cosa parliamo esattamente? Da quanto si apprende dalle parole di Massimiliano Rosolino, uno dei concorrenti è andato dal dottore dopo un leggerissimo malore.

È appena terminata la prova leader quando Massimiliano Rosolino, in diretta dalla Palapa, ha annunciato ad Ilary Blasi l’allontanamento dal gruppo da parte di uno dei concorrenti per un velocissimo controllo dal dottore. Di chi parliamo? Scopriamo chi è e cos’è esattamente successo.

L’Isola dei Famosi, imprevisto in diretta: naufrago “abbandona” la diretta

Così come le puntate precedenti, anche questa di stasera, Venerdì 7 Maggio, è stata una puntata de L’isola dei Famosi ricca di prove. Ad aprire le danze, infatti, è stata quella dedicata al leader. Ovvero, di colui o di colei che avrebbe dovuto mandare direttamente al televoto uno dei due nominati “sopravvissuto” all’ultima nomination. A giocarsi il tutto e per tutto sono stati proprio loro: Isolde Kostner ed Andrea Cerioli. Attaccati ad un mulino completamente di legno i due naufraghi sono riusciti a resistere più di cinque minuti.

Sembrava che fosse andato tutta alla grande fino a quando Ilary Blasi, ritornata in collegamento con la Palapa, non ha scoperto che Andrea Cerioli si è allontanato dal gruppo per un controllo medico. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio Massimiliano Rosolino. Che, immediatamente, ha aggiornato la padrona di casa dell’allontanamento dell’ex tronista di Uomini e Donne per un controllo. “Gli girava un po’ la testa”, ha detto l’inviato.

Speriamo che Andrea possa ritornare al più presto a L’Isola dei Famosi.