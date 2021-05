Ospiti oggi 7 maggio a Oggi è un altro giorno su Rai 1, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi: cosa accadde quando si conobbero.

E’ una delle donne più belle e affascinanti dello spettacolo italiano: una bellezza che l’accompagna da sempre e un talento che la rende un’artista tra le più apprezzate, è questa la ricetta del suo successo. Stiamo parlando di Carmen Russo, al secolo Carmen Carolina Fernanda Russo. La sua carriera iniziò a soli 14 anni quando vinse il concorso di Miss Liguria. Da allora, programmi tv, spot pubblicitari, una parentesi come conduttrice in Spagna e anche partecipazioni a reality come L’Isola dei Famosi, Supervivientes e il GF Vip 2.

Nel 2003 apre una scuola di danza a Napoli e l’anno dopo una a Palermo. Felicemente sposata col collega Enzo Paolo Turchi, i due sono una coppia favolosa da tanti anni e hanno una splendida bambina di nome Maria. Ma cosa ha fatto scattare la scintilla tra loro? Dove si sono incontrati? Ospite a Oggi è un altro giorno, Carmen ha raccontato alcune curiosità sul rapporto con suo marito.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Carmen Russo e suo marito a cuore aperto a Oggi è un altro giorno

Nel salotto di Serena Bortone, la Russo ha raccontato la sua vita, la sua fantastica carriera e ovviamente l’amore per il marito Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo l’ha raggiunta in studio e lei si è lasciata andare ad una confessione: “Enzo è stato fondamentale, è stata la mia patente per questo mondo perché non è facile essere a questi livelli e restarci. È un ambiente nel quale si fanno tanti sacrifici”.

Ricordiamo che i due si sono incontrati per la prima volta dietro le quinte del programma Drive In e da allora non si sono più lasciati fino a coronare il sogno del matrimonio. Di lei, Enzo Paolo ha detto: “Mi ha fregato. Mi sono innamorato di lei per il cervello, non solo fisicamente”.

La showgirl genovese ha poi ammesso: “Mi è piaciuto subito perché a noi donne piacciono i contrasti e io dissi: “Sarai mio” e sei stato mio”.