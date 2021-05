Oggi, venerdì 7 maggio, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono stati in studio, a Uomini e Donne, per raccontare della loro ‘crisi’.

Oggi, venerdì 7 maggio, è in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi non smette mai di regalare sorprese e colpi di scena. Oggi in studio sono ospiti Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: la coppia conosciuta nel programma ha deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. La loro storia a quanto pare non prosegue a gonfie vele: per questo motivo oggi sono entrati in studio per raccontare a Maria de Filippi ed al pubblico Mediaset cosa c’è che non va.

Uomini e Donne, Roberta e Riccardo tornano in studio: “E’ colpa mia”, cosa è successo

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri oggi sono ospiti della puntata di Uomini e Donne. Nell’ultimo appuntamento settimanale del dating show abbiamo assistito ad un confronto tra i due ‘ex’ protagonisti del Trono Over. Hanno abbandonato il programma insieme per vivere la loro storia d’amore senza telecamere ma qualcosa sta andando storto.

“In questo momento non va tanto, ci sono state discussioni però la colpa è sostanzialmente mia. Conoscevo Riccardo, il suo modo di fare, il suo carattere ma sono voluta andare fino e in fondo, per vivermi il rapporto. Oggi è difficile affrontare le giornate, ci sono state troppe cose che non sono andate. Per carattere ho abbozzato, quando mi piace una persona all’inizio faccio scivolare le cose per evitare discussioni. Arriva un punto però in cui crollo” ha raccontato Roberta non appena entrata in studio. Hanno delle incompatibilità nei modi di pensare, stili di vita diversi.

E’ entrato anche il Guarnieri in studio: “Quando siamo usciti di qua, lei mi ha accettato per quello che sono. Io non sono un mostro, parliamo di piccolezze. Abbiamo sempre riso. Quando siamo usciti da qua andava bene, ora si discute su quello che sono” ha spiegato l’ex Cavaliere.

L’ex Dama ha replicato spiegando di sentirsi ‘piena’. “Non mi va bene. Ho accumulato delle cose di questi mesi” ha aggiunto Roberta. Insieme hanno raccontato un ‘evento’, tra i tanti, che non sono piaciuti alla Di Padua.