Scarpe Lidl, a grande richiesta tornano in vendita: ecco quanto e quanto costano le famosa scarpe colorate.

Buone notizie per chi desidera la famose sneakers colorate della Lidl: le scarpe torneranno presto in vendita, dopo il boom dello scorso novembre. Una vera e propria corsa all’acquisto: code e assembramenti tra gli scaffali e, online, le calzature venivano rivendute a prezzi esagerati. Stavolta, però, le scarpe torneranno disponibili, ma non saranno rivendute sui siti a cifre esorbitanti. Quando potremo acquistarle e a che prezzo? Vi spieghiamo tutto nei dettagli.

Scarpe Lidl, a grande richiesta tornano in vendita: quando sarà possibile acquistarle e quanto costano

A grande richiesta, tornano in vendita le scarpe della Lidl. Le coloratissime calzatura hanno attirato l’attenzione di tutti, lo scorso novembre, scatenando una vera e propria “gara” per accaparrarsele. Ebbene, chi non ha riuscito ad acquistare le scarpe della famosa catena tedesca può sorridere: saranno nuovamente sugli scaffali a partire da lunedì 10 maggio! Proprio così, mancano pochissimi giorni al ritorno in commercio: l’annuncio è apparso anche sul sito italiano della Lidl. Qual è il prezzo delle calzature? Sempre lo stesso, 12 euro e 99 centesimi e saranno disponibili i numeri dal 37 al 46. Insomma, una gran bella notizia per tutti coloro che desideravano le iconiche scarpe. Che, a quanto pare, saranno l’unico pezzo della Lidl Fan Collection a tornare in vendita: non ci saranno ciabatte, calzini o altro, come nei mesi scorsi. Anche la pagina social ufficiale di Lidl Italia ha annunciato il ritorno, con una story su Instagram davvero particolare: “Da lunedì riprenderanno piede. Scarpe Diem”, si legge nella didascalia e, nello sfondo sfocato, le scarpe. Nella story, anche un count down che porta proprio alla tanto attesa data di lunedì 10 maggio, date un’occhiata:

Insomma, manca davvero poco al ritorno in commercio delle sneakers color giallo, blu e rosso, colori tipici del marchio Lidl. E voi, avete comprato le scarpe nei mesi scorsi o pensate di acquistarle adesso?