Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 7 maggio: arriva la tanto attesa scelta? Cosa vedremo in onda oggi.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. È maggio e per i telespettatori della trasmissione di Canale 5 significa soltanto una cosa: è tempo di scelte! Dopo vari mesi sul trono più famoso della tv, i protagonisti sono pronti a scegliere con chi dei loro corteggiatori scelgono di approfondire la conoscenza fuori dal programma, iniziando una vera e propria storia. Se Giacomo e Massimiliano non sono ancora giunti ad una conclusione, la tronista Samantha invece già fatto la sua scelta! Che potrebbe andare in onda proprio oggi! Come sempre, ricordiamo che non ci sono anticipazioni giornaliere di Uomini e Donne, poiché le puntate sono registrate diversi giorni prima della messa in onda. Proviamo comunque a capire cosa vedremo nella puntata di oggi, venerdì 7 maggio 2021.

Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 7 maggio: in onda la scelta di Samantha?

Come tutti sappiamo, la registrazione della scelta di Samantha Curcio è già avvenuta qualche giorno fa. La bella tronista ha deciso di iniziare una storia con uno dei due corteggiatori che l’avevano colpita maggiormente: chi l’ha spuntata tra Bohdan e Alessio? Se non temi spoiler, clicca qui! Se invece vorrai viverti l’emozione in tv, potrebbe essere proprio oggi il giorno giusto. Anticipazioni precise non ce ne sono, ma il giorno della messa in onda della scelta si avvicina sempre di più. Ed oggi, venerdì 7 maggio 2021, potremmo assistere proprio al momento super romantico, con la pioggia di petali rossi e il tanto atteso si.

Non è detto, però, che la scelta vada in onda proprio oggi. Se così non fosse, dopo la parentesi su Giacomo della puntata di ieri, si passerà al trono di Massimiliano. Quest’ultimo è sempre più diviso tra Vanessa ed Eugenia. La scelta si avvicina: chi delle due riuscirà a rubare il suo cuore? Non ci resta che attendere le prossime puntate!