Aka7even è il primo finalista di questa ventesima edizione di Amici, ma avete visto la reazione di Anna Pettinelli? Non sfugge affatto.

Manca una settimana esatta alla grandissima finale di Amici 20. Dopo un intenso percorso, la ventesima edizione del talent di Maria De Filippi sta per chiudere i battenti. Chi vincerà? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. Quello che possiamo dirvi, però, è che nel corso della puntata di Sabato 8 Maggio sono stati decretati i suoi finalisti. E il primo ad aggiudicarsi la maglia è stato proprio Aka7even. Avete letto proprio bene: il giovanissimo e talentuoso cantante campano è stato il primo che ha avuto l’accesso immediato all’ultima puntata. Avete visto, però, qual è stata la reazione di Anna Pettinelli, sua professoressa di canto, in seguito a questo “annuncio”?

Recentemente, Anna Pettinelli ed Aka7even sono stati i protagonisti di uno “scontro”, eppure avete visto la reazione della professoressa quando il cantante è stato eletto come primo finalista?

Aka7even primo finalista di Amici: avete visto la reazione di Anna Pettinelli?

In attesa di scoprire chi saranno i finalisti di questa ventesima edizione di Amici e, soprattutto, chi di loro avrà la possibilità di vincere il titolo finale, la semifinale ci sta regalando dei momenti davvero incredibili. Ricca di esibizioni, di guanti si sfida e performances pazzesche, la penultima puntata di Amici si sta dimostrando, ancora una volta, davvero imbattibile.

È proprio nel corso della penultima puntata di Amici che Aka7even ha avuto la possibilità di indossare la maglia di finalista per primo. Dopo una prima manche, infatti, il cantante campano è stato scelto dalla giuria come colui che può accedere direttamente alla finale. Avete visto, però, la reazione della sua coach. Appena appreso il suo nome, infatti, Anna Pettinelli non soltanto ha alzato le braccia in cielo coi pugni chiusi in segno di vittoria, ma si è detta anche commossa per questa grandissima vittoria.

Cosa ci dite: avete un vostro preferito? E, soprattutto, secondo voi chi vincerà questa ventesima edizione di Amici?