Una vera e propria brutta notizia per Alberto Angela e i suoi carissimi ammiratori: la decisione è stata inevitabile, accadrà a breve.

Carissimi ammiratori e telespettatori di Alberto Angela, purtroppo, c’è una brutta notizia in arrivo che dobbiamo darvi. Fino a pochissimi giorni, lo sappiamo benissimo, il famosissimo ed amatissimo conduttore televisivo era in onda su Rai Uno, il Mercoledì sera, con “Ulisse-il piacere della scoperta”. Andato in onda per la prima volta esattamente vent’anni fa, il figlio di Piero Angela era solito intrattenere il suo pubblico italiano con delle puntate di approfondimento davvero interessanti.

Esattamente il 21 Aprile scorso, Alberto Angela era ritornato sul piccolo schermo con una nuova e strabiliante edizione di “Ulisse-il piacere della scoperta”. Composto da cinque puntate, il programma si proponeva di raccontare alcune delle bellezze italiane. A quanto pare, però, sembrerebbe che sia stata preso un’importante e drastica decisione in merito. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Alberto Angela, brutta notizia: drastica decisione su Ulisse, cosa succederà

Soltanto Mercoledì 5 Maggio era andata in onda la terza puntata di “Ulisse-il piacere della scoperta”. Sempre guidato dal suo “condottiero” Alberto Angelo, l’appuntamento era completamente dedicato agli Etruschi e alle loro più nascoste curiosità. Da quanto si apprende da Tv Blog, però, sembrerebbe che questa sia stata l’ultima puntata andata in onda di questa edizione. Come dicevamo precedentemente, Alberto Angelo ci avrebbe dovuto fare compagnia per circa cinque settimane. Quindi, dal momento che tre puntate sono già andate in onda nel corso delle settimane precedenti, non restavano che altri due appuntamenti. A quanto pare, però, questi sembrerebbero essere stati momentaneamente sospesi. Perché?

Sembrerebbe che questa nuova edizione di Ulisse e, quindi, queste prime tre puntate non abbiamo registrato un record di ascolti. Seppure i dati siano stati più che positivi per il primo appuntamento, sembrerebbe che questi siano andati diminuendo settimana dopo settimana. Portando, quindi, ad un’unica conseguenza: la sospensione. Fino a questo momento, quindi, il programma di Alberto Angela non andrà in onda. E il suo posto, però, verrà preso dalle repliche de “Il Commissario Montalbano”.

Cosa ne pensate?