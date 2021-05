Amici 20, ‘problemi’ per Giulia in semifinale: avete visto cos’è successo?

Problemi per Giulia Stabile nella semifinale di Amici 20: avete visto cos’è successo? Ve lo raccontiamo in questo articolo

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda la finale del programma. Gli allievi giunti in finale – come rivelato dalle anticipazioni apparse sul web – sono: Aka7Even, Giulia e Sangiovanni. Il quarto finalista, invece, sarà scoperto nella puntata in onda stasera su Canale 5.

Amici 20, ‘problemi’ per Giulia: cos’è successo nella semifinale

Questa sera è andata in onda la semifinale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La prima manche ha visto sfidarsi Aka7Even contro Tancredi e Sangiovanni. Il cantante della scuderia capitanata da Anna Pettinelli ha vinto la manche, ottenendo per primo il pass per la finale. La seconda manche è stata invece dedicata al ballo. A sfidarsi sono stati: Alessandro, Giulia e Serena. Anche in questo caso ha trionfato la squadra capitanata dalla Pettinelli e da Veronica Peparini. Giulia è stata la seconda finalista del talent show.

Prima di ottenere il pass per la finale, Giulia Stabile ha vissuto un momento delicato. La ballerina, infatti, ha avuto un vero e proprio attacco di panico. La sua professoressa, nonché coach, le ha consigliato di sfogare tutta l’ansia sul palco. Una volta partita la musica, Giulia si è totalmente trasformata. Gli attacchi di panico erano solo un ricordo.

Questa è proprio una delle caratteristiche principali della ballerina e finalista di Amici 20. Giulia è davvero molto buffa, ma quando inizia a ballare è totalmente un’altra persona. La ballerina è senza ombra di dubbio una delle favorite per la vittoria finale. Giulia potrebbe contendersi la vittoria del talent show con il suo fidanzato, Sangiovanni. I due ovviamente dovranno vedersela anche con gli altri allievi approdati in finale. Tra questi c’è anche Aka7Even, che è molto amato dal pubblico.