Amici 20, tensione alle stelle in casetta: “Stai sempre in mezzo”, la concorrente scoppia in lacrime; ecco cosa è successo.

Manca sempre meno alla semifinale di Amici 20, che andrà in onda questa sera, sabato 8 maggio, su Canale 5. I concorrenti sono a un passo dal traguardo finale e la tensione è ormai alle stelle. Nel fascia del daytime in onda ieri ne abbiamo avuto un esempio: durante una chiacchierata in cucina, c’è stato un botta e risposta tra due allievi che non è passato inosservato. Dopo un po’, una concorrente è scoppiata in lacrime. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Amici 20, tensione alle stelle in casetta: Serena scoppia in lacrime, cosa è successo?

Manca sempre meno al gran finale di Amici. La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà sabato 15 maggio, con l’ultima attesissima puntata. Prima però c’è la semifinale, in onda questa sera. E proprio a poche ore dalla penultima puntata è accaduto qualcosa di molto particolare. Una delle ballerine, Serena Marchese, è scoppiata in lacrime: un vero e proprio sfogo per la concorrente. Il motivo? Alcune frasi di Aka7even, che secondo Serena le risponderebbe spesso male. Nello specifico, durante una chiacchierata in cucina, il cantante ha esclamato “Stai sempre in mezzo, scassi il c****”, rivolgendosi proprio alla ballerina. Parole che hanno colpito Serena, che dopo un po’ è crollata.

“Passo io per quella cattiva, vedi ora cosa è successo? Lo scherzo ci sta, una, due, tre volte, ma ogni volta diventa pesante”, dichiara la ballerina, consolata dal collega Alessandro. “È giusto che esplodi anche tu”, sono le parole del ballerino, che la tranquillizza.

Insomma, nervi a fiori di pelle a poche ore dalla semifinale di Amici. Che, come ben sappiamo, è già stata registrata qualche giorno fa. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà e non temete spoiler, cliccate qui. Altrimenti tutti sintonizzati su Canale 5, questa sera, per vivere tante emozioni! Voi per chi farete il tifo?