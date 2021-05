Nella puntata di questa sera di Amici 20, di sabato 8 maggio, ci saranno grandi colpi di scena: chi sono gli ospiti tanto attesi.

Questa sera una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda, si tratta della semifinale, che decreterà i finalisti di questa edizione super seguita. Secondo quanto riportato dai vari social, dato che, la registrazione è avvenuta giovedì, i primi nomi sono già stati svelati.

Ormai è noto, ad andare in finale, sono Giulia Stabile, Aka7even e Sangiovanni, mentre sembrerebbe che sia rimasto soltanto un posto, e che sarà svelato in casetta. Quindi, il quarto finalista, lo scopriremo proprio questa sera. Non solo, arriveranno grandi ospiti: ecco chi sono.

Amici 20, chi sono gli ospiti della semifinale: artisti molto amati

Manca sempre meno, e finalmente questa sera, ci sarà la tanto attesa semifinale, in cui avremo modo di scoprire chi sono i finalisti di questa edizione. Amici, quest’anno, è stato ricco di sorprese, e di emozioni; ballerini e cantanti hanno dimostrato di possedere un forte talento, tanto che le performance portate in scena sono state amatissime.

Come vi abbiamo anticipato, ci saranno grandi artisti in studio, che saranno ospiti di questa nuova puntata. Siete curiosi di scoprire chi ci conquisterà? Ebbene, come svelato dalle varie anticipazioni, ci sarà Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Uno’, ma colpo di scena, arriveranno anche i The kolors, con il brano ‘Cabriolet Panorama’.

E allora, siamo sicuri che le emozioni non mancheranno, tra colpi di scena, sorprese inaspettate, emozioni a non finire, e ovviamente le risate. La puntata di questa sera di Amici di Maria De Filippi vi aspetta su canale 5, con la Semifinale: tutti sintonizzati!