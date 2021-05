Giulia Stabile è una delle attuali concorrenti di Amici, ma sapete chi sono i suoi genitori? Spunta un retroscena che in pochi conoscono.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giulia Stabile. Entrata a far parte della scuola di Amici nel corso di questa ventesima edizione, la ballerina romana è riuscita ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori i un vero e proprio batter baleno. Oltre che per il suo immenso talento, la giovanissima è riuscita si è fatta apprezzare dal pubblico italiana per la sua spontaneità e il suo essere “bambina”. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Sappiamo benissimo che la giovane Stabile è riuscita a conquistare la finale, ma del suo “privato” cosa sappiamo esattamente?

In un nostro recentissimo articolo, come ricorderete, vi abbiamo parlato dei genitori di Sangiovanni e di Tancredi, siete curiosi di avere qualche notizia in più sui genitori di Giulia? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo, spunta fuori un “retroscena” che davvero in pochissimi sono a conoscenza.

Amici, chi sono i genitori di Giulia Stabile?

Nel corso del suo percorso ad Amici, diciamoci la verità, abbiamo apprezzato Giulia Stabile, oltre che per il suo spudorato talento, anche per la sua purezza. Sempre con il sorriso sulle labbra e pronta a strappare un sorriso a tutti i suoi compagni di viaggio, la ballerina romana è stata la protagonista indiscussa di questa ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Oltre al fatto che, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la Stabile si nutre di danza, cosa sappiamo della sua famiglia?

In particolare, come dicevamo precedentemente, cosa occorre sapere sui genitori di Giulia Stabile? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sul loro conto sono davvero pochissime. Da quello che siamo riusciti a carpire, però, è saltato fuori un retroscena davvero incredibile. Sapete che Giulia ha origini italo-catalane? Avete letto proprio bene: la madre della Stabile, infatti, è spagnola. E suo padre, invece, è italiano.

Voi eravate a conoscenza di questo “retroscena”?