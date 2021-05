Sangiovanni è il terzo finalista di Amici: il giovanissimo cantante si è lasciato andare ad un discorso da brividi, le sue parole.

Dopo Aka7even e Giulia, anche Sangiovanni è stato eletto come finalista di Amici 20. Non sappiamo quanti dei ragazzi arriveranno all’ultima puntata del talent. Fatto sta che, come svelato dalle anticipazioni, al momento, sono questi tre i nomi ufficiali che si sono aggiudicati la finale. Cosa succederà? Al momento, non lo sappiamo ancora. Proprio in questi istanti, infatti, sta andando in onda la semifinale. E, soprattutto, la manche finale tra i quattro ragazzi rimasti in ballo.

Leggi anche –> Amici 20, ‘problemi’ per Giulia in semifinale: avete visto cos’è successo?

Sangiovanni, quindi, è il terzo finalista di questa ventesima edizione di Amici. Avete sentito, però, cosa ha detto appena i giudici hanno fatto il suo nome? Con un vero e proprio discorso da brividi, il giovanissimo cantautore è entrato nel cuore di tutti. Ed è stato il protagonista di una vera e propria standing ovation. Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, cosa ha detto? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Sangiovanni è il terzo finalista di Amici: le parole da brividi

Con Gucci Bag, Lady, Tutta la Notte e Malibù, Sangiovanni è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa ventesima edizione di Amici. Entrato a far parte della scuola di Cinecittà sin dalla prima puntata, il giovanissimo cantante è riuscito a conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Sarà lui il vincitore di questa edizione? Al momento, non lo sappiamo. Certo, ha tutte le carte in regola per essere il trionfatore. Al momento, però, non possiamo darvi alcuna risposta certa. In attesa di scoprirlo, però, avete sentito cosa ha detto il giovane Sangiovanni quando ha scoperto di essere il terzo finalista di Amici?

Aveva da poco terminato il suo “scontro” con Tancredi e Deddy quando Sangiovanni ha scoperto di essere proprio lui il terzo finalista. Un traguardo davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, è stato “festeggiato” con delle parole davvero da brividi. “Mi sono sentito sempre inadatto in ciascun contesto, qui ho trovato il mio post nel mondo”, ha detto Sangiovanni prima di ringraziare tutti.

Sarà lui il vincitore?