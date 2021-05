Andrea Damante stupisce tutti, l’ha svelato sui social: “Sono felice di annunciare”, di cosa si tratta?

L’abbiamo conosciuto ad Uomini e donne, dove, qui, Andrea Damante ha partecipato al tanto seguito format in veste di tronista. In seguito a quest’esperienza, per Andrea il successo è arrivato sempre più forte, dato che ha iniziato a farsi apprezzare ancora di più, e i suoi follower sono diventati migliaia. Sappiamo, Andrea ancora prima di entrare a far parte della trasmissione di Maria De Filippi, lavorava nel mondo della musica, come deejay.

Ora, come vi abbiamo prima rivelato, Damante ha riportato sui social una notizia incredibile, e soprattutto che ha dato a lui grande soddisfazione: “Sono felice di annunciare…”.

“Sono felice di annunciare”: Andrea Damante lo svela sui social, fantastica notizia

Andrea Damante ha sempre lavorato nel mondo della musica; la sua popolarità, però, è divenuta particolarmente ampia, dopo la sua partecipazione in veste di tronista ad Uomini e donne. Qui, si è fatto amare ed apprezzare dai telespettatori, che hanno seguito il suo percorso fin dall’inizio del suo trono.

Ma tornando a noi, Damante, come abbiamo raccontato, è sempre stato appassionato della musica, tanto da divenire un importante e bravissimo deejay. Da pochissimo, però, con un post su instagram, ha riportato una notizia sensazionale, e di grande soddisfazione, coronando la sua carriera ancora di più: “Momenti alti, e momenti bassi, scelte giuste, scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni, ma ho cercato sempre di darmi una direzione… oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo. Con piacere sono felice di annunciare di essere entrato a far parte della grande famiglia di Warner Musica Italy! Vi aspetto a giugno, carichi!“

Questo quanto riportato da Andrea, che con grande gioia ha annunciato di essere entrato a far parte dell’importante casa discografica, la Warner. Un grande traguardo raggiunto, per un grande talento!