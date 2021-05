Ecco gli ascolti tv della serata di venerdì 7 maggio: ecco i dati auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera.

Venerdì 7 maggio ha riservato tantissime sorprese e colpi di scena ai telespettatori. E’ stata una serata all’insegna dell’intrattenimento, dell’informazione e del gioco! Sapete cosa è andato in onda ieri sera vero? Su Rai Uno Carlo Conti ha regalato una super serata di Top 10, su Canale 5 abbiamo assistito a prove, sorprese e giochi per i naufragi de l’Isola dei Famosi. Su Rai Due è andato in onda NCIS, su Italia Uno invece il film Transformers. Questi e tanti altri programmi tv hanno intrattenuto il pubblico del piccolo schermo: ma quali sono gli ascolti registrati venerdì 7 maggio? Vi sveliamo tutti i dati!

Ascolti tv venerdì 7 maggio: Top 10 vince la serata, Ilary Blasi conquista 2,8 milioni di pubblico

Venerdì 7 maggio milioni di italiani sono rimasti a casa, visto il coprifuoco alle 22 per via dell’emergenza Coronavirus. Nella serata sono andati in onda tantissimi programmi nel piccolo schermo: chi ha conquistato maggiore pubblico?

A vincere la serata è Carlo Conti con il suo Top Dieci. 3.350.000 spettatori pari al 15.6% di share sono i dati registrati per Rai Uno. Al secondo posto l’Isola dei Famosi: il reality condotto da Ilary Blasi ha ha incollato davanti al video 2.858.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Su Rai Due, NCIS ha totalizzato 1.313.000 spettatori con il 5.2% di share. Blue Bloods ha registrato 1.051.000 spettatori pari al 4.5% di share. Italia1 ha mandato in onda Transformers – L’ultimo cavaliere ed ha raccolto 1.054.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Mother’s Day è seguito da 1.170.000 spettatori con il 4.9%; Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.693.000 spettatori. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.012.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 Indiana Jones e l’ultima crociata segna 308.000 spettatori. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.220.000 spettatori con il 5%. I dati li riporta il portale di Davide Maggio.