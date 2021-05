La famosa modella Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno in una tenuta di lusso: dove si trova e quali sono i prezzi

Chiara Ferragni è una delle modelle e imprenditrici più famose in Italia. La donna è stata indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. La Ferragni ha raggiunto il successo negli anni duemila quando ha fondato il blog The Blond Salad. Nel giro di pochi anni è approdata sulle passerelle più importanti della moda. La donna detiene il record per essere stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 ha realizzato un documentario sulla sua vita, intitolato “Chiara Ferragni – Unposted“, che ha avuto un gran successo in Italia. Nei tre giorni di programmazione, il documentario ha incassato più di un milione e mezzo. Di recente, inoltre, si è lanciata nel mondo della musica, collaborando con Baby K nel singolo Non mi basta più. È sposata con il rapper Fedez, con il quale ha avuto due figli, Leo e Vittoria.

Chiara Ferragni, compleanno in una tenuta: dove si trova e i prezzi

La famosa Chiara Ferragni ha festeggiato il trentaquattresimo compleanno insieme alla famiglia in una tenuta di lusso. L’influencer ha documentato tutto sui social, pubblicando foto e video. La tenuta si chiama L’Andana Resort e si trova a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Si tratta di un resort a cinque stelle immerso nella Maremma e dotato di ogni tipo di comfort. Il prezzo per una sola notte si aggira attorno ai quattrocento euro, secondo i siti di booking presenti sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



La Ferragni ha trascorso l’intero weekend in Toscana insieme alla famiglia, festeggiando il suo trentaquattresimo compleanno. Le foto pubblicate sui social hanno fatto il pieno di like e sicuramente i seguaci avranno messo gli occhi sul resort di lusso.