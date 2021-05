Oggi è una delle attrici più celebri, apprezzate e belle di Hollywood: ma ricordate com’era Dakota Fanning quando ha iniziato a recitare? Non crederete ai vostri occhi!

Classe 1994, Dakota Fanning è oggi una delle attrici più talentuose, splendide e ricercate di Hollywood. Ha esordito giovanissima e le sue doti naturali erano talmente evidenti che i genitori decisero di stabilirsi nei pressi di Hollywood per agevolare la sua carriera. Si fa notare in diverse produzioni televisive, ma a consacrarla come “bambina prodigio” è il ruolo di co-protagonista nel film “Mi chiamo Sam” in cui interpretava la figlia di Sean Penn. La sua interpretazione la trasforma in una stella, un astro nascente e inarrestabile: da quel momento la sua carriera corre inarrestabile. Oggi è una delle attrici più iconiche di Hollywood: ricordate com’era Dakota Fanning quando ha iniziato a recitare? Non crederete ai vostri occhi!

Com’era Dakota Fanning quando ha iniziato a recitare: non crederete ai vostri occhi!

Viso d’angelo e talento da vendere, Dakota Fanning è giovanissima ma vanta già una carriera di straordinario successo. Una serie di pellicole indimenticabili, quelle a cui ha preso parte. Da “Nascosto nel buio” a “Le ragazze dei quartieri alti”, passando per “La guerra dei mondi” e “Twilight”, fino a “Effie Gray” e “C’era una volta a… Hollywood”.

Non solo cinema, ovviamente, il suo talento ha saputo risplendere anche sul piccolo schermo. Fin da piccolissima, ha preso parte a serie del calibro di “E.R.- Medici in prima linea”, “CSI” e “Friends”. La predisposizione alla recitazione, a quanto pare, è di famiglia: anche la sorellina Elle è un’attrice celebre e amatissima. Oggi, Dakota Fanning è una giovane e bellissima donna. Ricordate com’era quando ha iniziato a recitare? Ecco per voi uno scatto dolcissimo che vi emozionerà!

Piccolissima e adorabile, un vero prodigio della recitazione: riuscite a riconoscerla?