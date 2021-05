Domenica In, tutti gli ospiti del 9 maggio: c’è anche l’amatissima attrice

Domenica In, tutti gli ospiti della puntata del 9 maggio: c’è anche l’amatissima attrice; le anticipazioni.

Manca poco ad una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, anche domani, domenica 9 maggio 2021, Mara Venier terrà compagnia al pubblico di Rai Uno, a partire dalle 14.00. Un appuntamento che, come per la scorsa stagione, proseguirà fino a fine giugno. E anche domani, per la 34 esima puntata, ci saranno tantissimi ospiti in studio e in collegamento. A svelarli è TV Blog: ecco chi saranno i protagonisti della puntata di domani dell’amata trasmissione.

Domenica In anticipazioni prossima puntata: chi sono gli ospiti del 9 maggio

Domani, 9 maggio, andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Come di consueto, la puntata si aprirà con un’ampia pagina dedicata all’attualità e, nello specifico, agli aggiornamenti sull’emergenza Covid. In studio in questo segmento ci saranno il Sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e l’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma Francesco Le Foche. Interverranno in collegamento la giornalista Giovanna Botteri, il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini e l’attore Kabir Bedi. Quest’ultimo sarà in collegamento dall’India, dove l’emergenza sanitaria è ormai fuori controllo.

A pochi giorni dall’uscita del film Ostaggi, arriverà in studio lei, Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice amatissima dagli italiani. Il 15 maggio esce, infatti, la pellicola diretta da Eleonora Ivone: nel cast anche Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta e Francesco Pannofino. Ci sarà, poi, la giornalista Selvaggia Lucarelli, che, come riporta TV Blog, parlerà di un “amore tossico” del suo passato, che ha ispirato il podcast dal titolo Proprio a me. A deliziare i telespettatori di Domenica In con la sua splendida voce ci sarà Arisa, che si esibirà nel suo ultimo brano Ortica, che ha già cantato al serale di Amici 20.

Infine, in studio ci saranno Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, a distanza di pochi giorni dalla conferma della sentenza di appello bis sull’omicidio del figlio. Una puntata ricca di emozioni: l’appuntamento è per domani, su Rai Uno, alle ore 14.00