Emma Marrone non ci sta: “Non vi azzardate proprio”, sfogo esilarante

Emma Marrone non ci sta: “Non vi azzardate proprio”, lo sfogo esilarante della cantante arriva attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

È una delle cantanti più amate del nostro Paese. Vincitrice della nona edizione Amici di Maria De Filippi nel 2010, Emma Marrone può contare su una vera e propria schiera di fan. Che la supportano e la seguono costantemente, e non solo ai suoi eventi musicali. La cantante pugliese è super attiva anche sui social, in particolare Instagram, dove il suo canale ufficiale conta ben 4 milioni e 900 mila followers. Ed è proprio lì che, attraverso le sue stories, qualche ora fa Emma si è lasciata andare uno sfogo davvero esilarante. Che non è passato affatto inosservato. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Emma Marrone, l’esilarante sfogo su Instagram: “Non vi azzardate proprio”

Il suo nickname su Instagram è “real brown” ed è inconfondibile: si, parliamo proprio di Emma Marrone, una delle cantanti più amate e seguite del nostro panorama musicale. Seguita anche su Instagram, con quasi cinque milioni di followers all’attivo. Followers coi quali condivide foto e video delle sue giornate, da backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E non mancano contenuti esilaranti, come una story apparsa nel suo profilo proprio qualche ora fa. Con la solita ironia che la contraddistingue, Emma commenta una notizia riportata da Ansa.it: si tratta della proposta di Bruxelles di ridurre la quantità di alcol nel vino ed aggiungere più acqua. Una notizia che Emma ha commentato in modo davvero “particolare” nelle sue stories. Date un’occhiata:

“Ci manca solo questo. Non vi azzardate proprio”, scrive la cantante nelle sue stories, allegando uno screen del titolo della notizia relativa al vino. L’ennesima dimostrazione della simpatia e la spontaneità dell’amatissima cantante. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti: non ve ne pentirete!