A distanza di una settimana dal discorso di Fedez al Concerto del Primo Maggio, è intervenuto anche Pippo Baudo: le parole del conduttore.

Risaliva a poco più di una settimana fa il discorso che Fedez, nel corso del concerto del Primo Maggio, ha tenuto in difesa del Ddl Zan, eppure continua ad essere sulla bocca di tutti. Dopo le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, durante la trasmissione “Otto e Mezzo” in onda su Tv 8, sono arrivate anche quelle di Pippo Baudo. “Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso”, ha detto il famosissimo e celebre conduttore all’Adnkronos.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, sembrerebbe proprio che Pippo Baudo non sia affatto a favore dell’intervento di Fedez nel corso del concerto del Primo Maggio. “Ha esagerato”, ha continuato a dire. Ma non è affatto finita qui. Scopriamo cos’altro ha detto Pippo Baudo ad Adnkronos in merito.

Pippo Baudo su Fedez: “Ha esagerato”, le sue parole

È da quando Fedez ha letto il suo discorso a difesa del Ddl Zan che non si fa altro che parlare di questo. Anche perché sappiamo benissimo quanto questo gesto abbia suscitato diverse reazione. Che siano state positive o negative, il discorso di Federico Lucia ha catturato l’attenzione davvero di tutti. Recentemente, ad esprimere la sua opinione in merito, è stato anche Pippo Baudo. Da quanto si legge su Adnkronos, sembrerebbe che il conduttore abbia espresso chiaramente il suo dissenso in merito a questo gesto. Sostenendo, quindi, non soltanto che, a detta sua, Fedez ha trattato argomenti complicati, ma che la Rai avrebbe fatto bene a chiedere il testo al rapper.

“Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare”, ha detto Pippo Baudo. Continuando a dire, poi, che il solo errore della Rai è stato quello “di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l’autorizzazione”.

“Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità”, ha detto ancora Pippo Baudo. Cosa ne pensate?