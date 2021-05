Conosciamo benissimo Giorgia Meloni, ma siete a conoscenza del suo titolo di studio? Scopriamo cosa occorre sapere nel dettaglio.

Manca pochissimo ad una nuova puntata di Verissimo. E, come preannunciato in un nostro recentissimo articolo, per la prima volta in assoluto, ci sarà anche lei. Stiamo parlando proprio di Giorgia Meloni. Volto di punta del partito “Fratelli d’Italia”, la politica italiana decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Recentemente, è vero, vi abbiamo parlato di un dolorosa confessione che la Meloni ha fatto nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Ad esempio, però, siete curiosi di sapere qual è il suo titolo di studio?

È solita incantare il pubblico italiano con la sua spiccata parlantina, Giorgia Meloni. Ma se vi chiedessimo se conoscete il suo titolo di studio, ci sapreste dare una risposta? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Giorgia Meloni, qual è il suo titolo di studio? Scopriamolo!

In attesa di poter scoprire molto più da vicino cosa ci riserverà l’intervista di Giorgia Meloni a Verissimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Stesso ed identico discorso anche per la vita sentimentale. Cosa sappiamo, invece, del suo titolo di studio? Siete curiosi, quindi, di sapere se la leader del partito “Fratelli d’Italia” ha una laurea? E, se si, in cosa? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Vi anticipiamo col dirvi che, da quanto si apprende dal web, Giorgia Meloni non ha assolutamente una laurea, bensì un diploma. A questo punto la domanda sorge spontanea: in cosa? Una volta terminati i suoi studi liceali, quindi, in che cosa ha conseguito il titolo finale? Se vi dicessimo che ha un diploma di Liceo Linguistico, ci credereste? Fareste bene a farlo perché sembrerebbe essere proprio così.

Cosa ci dite voi? Seguirete la puntata di quest’oggi di Verissimo? Noi decisamente si. Anzi, non vediamo l’ora che inizi.