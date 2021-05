Ricordate Giovanni di Art Attack? È tornato! Ecco dove trovarlo

Ricordate Giovanni Muciaccia, il celebre conduttore di Art Attack? È tornato! Ecco dove trovarlo.

Chi non ha mai utilizzato carta di giornale e colla vinilica per creare oggetti in casa? Esatto, stiamo parlando proprio degli indimenticabili attacchi di arte che Giovanni Muciaccia mostrata a Art Attack. Il programma, trasmesso su Rai Due dal 1998 al 2005, era un contenitore di interessantissimi tutorial per realizzare lavori artistici, utilizzando materiali semplici, che tutti noi possiamo trovare in casa. Dalla carta alle forbici dalla punta arrotondata, dalle scatole vuote ai pennarelli. Anche se le mani al lavoro erano spesso quelle di Neeil Buchanan, presentatore dell’edizione originale britannica e protagonista delle creazioni dall’alto, a condurre il programma in Italia c’era appunto Giovanni Muciaccia. Il suo “Fatto?” al termine di ogni passaggio dei lavori artistici era un vero e proprio tormentone! Ebbene, Giovanni è tornato! Scopriamo di più.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Conduceva Art Attack in tv: Giovanni Muciaccia sbarca su Tik Tok con nuovi attacchi d’arte

Era un programma destinato ai bambini, ma ha conquistato il pubblico di ogni età. Tutti hanno realizzato almeno un lavoro in casa grazie ai consigli di Art Attack. E il volto del programma in Italia è l’indimenticabile Giovanni Muciaccia. Ebbene, vi farà piacere sapere che, da poco, il conduttore è sbarcato su Tik Tok! Il conduttore ha aperto il suo profilo proprio tre gionri fa E proprio lì, invita gli utenti a mostrargli alcuni attacchi d’arte realizzati proprio grazie ai famosi tutorial di Art Attack. ” È arrivato i momenti di farmi vedere tutto quello che avete imparato durante questi anni, Gli artisti siete voi, liberate la fantasia: aspetto i vostri lavori!”. I fan del programma non possono non seguirlo:

Oltre a Tik Tok, Giovanni è anche su Instagram e anche lì, sul suo profilo, il conduttore condivide alcuni attacchi d’arte e consigli per creare oggetti utili ed originali. Tantissime idee carine anche per le occasioni speciali, come la festa della mamma e quella del papà. Un tuffo nel passato da non perdere!