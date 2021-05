Brutto spavento in treno per Giulia De Lellis: l’ha raccontato lei stessa sul suo canale social ufficiale, cos’è esattamente accaduto.

Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave. Fatto sta che lo spavento deve essere stato davvero grandissimo per Giulia De Lellis. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Pochissime ore fa, attraverso diverse Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato cosa le è successo sul treno. E cosa, soprattutto, l’ha fatta letteralmente spaventare. “Mi ha fatto prendere un colpo al cuore”, ha detto l’influencer romana a corredo di uno scatto che la ritrae ancora visibilmente amareggiata.

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Giulia De Lellis condivide davvero ogni cosa. È proprio per questo motivo che uno spavento del genere non poteva non raccontarlo ai suoi sostenitori. Cos’è, però, esattamente successo? Perché, quindi, Giulia si è così spaventata? Scopriamolo!

Giulia De Lellis, che spavento in treno: cos’è successo

In attesa di poter partire alla volta delle Canarie per la prima edizione di Love Island Italia, Giulia De Lellis ha deciso di staccare un po’ la spina. E di ritornare dai suoi cari a Roma. Prima di potervi arrivare, però, l’influencer romana è stata la protagonista di un vero e proprio brutto spavento mentre era sul treno. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme le parole dell’influencer romana.

Cos’è successo? Da quanto raccontato, sembrerebbe che Giulia si sia letteralmente spaventata per il suo cane. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e come sia potuto accadere, fatto sta che, dal suo racconto, sembrerebbe che il piccolo Tommy sia rimasto incastrato tra le porte scorrevoli della carrozza del treno.

Un gran brutto spavento, c’è da ammetterlo. Fortunatamente, si è risolto tutto per il meglio. Anche se possiamo immaginare come si sia sentita Giulia in quel preciso istante.