Ha fatto sognare il pubblico con i suoi personaggi indimenticabili, le storie d’amore incredibili e, soprattutto, il rapporto di amicizia, profondo e sincero, che legava i protagonisti. Tra questi, c’era la dolcissima “Lily”, fidanzata storica di Marshall e migliore amica di Ted: ricordate dove avevamo già visto la bellissima Alyson Hanningan? La splendida attrice è un volto iconico della tv americana, talentuosa e brillante, ha preso parte ad una serie tv diventata un vero e proprio cult del genere. Di che serie si tratta? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria!

Era “Lily” in “How I Met Your Mother”: ricordate dove avevamo già visto Alyson Hannigan?

Nata a Washington, classe 1974, la bellissima attrice si è avvicinata al mondo dello spettacolo da piccolissima. A soli 4 anni ha preso parte a diverse pubblicità per marchi del calibro di McDonald’s. Indimenticabile resterà la sua partecipazione, sul grande schermo, ad “American Pie”.

Per la tv, la talentuosa Alyson Haningan ha recitato in diverse serie tv molto amate, oltre alla ormai celebre “How I Met Your Mother”. Basti pensare a “Veronica Mars”. C’è però una particolare serie in cui l’attrice ha fatto emergere tutto il suo talento e che l’ha consacrata alla fama e al successo. Ricordate qual è? Ebbene, stiamo parlando dell’iconico e amatissimo “Buffy – L’ammazzavampiri”. L’interprete ricopriva il ruolo di Willow, migliore amica della protagonista, che da fragile e timida adolescente si trasforma in una potente strega. Ricordavate questo incredibile dettaglio?

In questo scatto di pochi mesi fa, condiviso dall’attrice, possiamo ammirarla in compagnia di Sarah Michelle Gellar e Charisma Carptenter, rispettivamente “Buffy” e “Cordelia”. Un vero tuffo nei ricordi, incredibile!