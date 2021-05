Isola dei Famosi, Iva Zanicchi costretta a lasciare lo studio: come sta adesso l’opinionista del reality show di Canale 5?

Un imprevisto che ha allarmato il pubblico, quello accaduto durante la diretta di ieri sera de l’Isola dei Famosi. Nel bel mezzo della puntata, Iva Zanicchi ha lasciato lo studio per recarsi in pronto soccorso per un controllo. Nel pomeriggio di ieri, infatti, l’opinionista del reality è stata punta da una vespa alla mano e, durante la diretta, aveva anche la febbre. Per queste ragioni, Iva ha preferito lasciare lo studio e recarsi in pronto soccorso, come suggerito da medico. In tanti, dal momento della sua uscita dallo studio, si sono preoccupati e si chiedono come sta oggi l’opinionista. Ad aggiornare i suoi fan è stata proprio lei, attraverso un post condiviso sui social. Ecco le parole dell’amatissima cantante.

Iva Zanicchi punta da una vespa: come sta adesso l’opinionista dell’Isola dei Famosi?

“Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo. Un bacio!” Questa la didascalia dell’ultimo post condiviso da Iva Zanicchi sui suoi canali social. La cantante, attualmente opinionista de L’Isola dei Famosi, ieri sera ha lasciato lo studio del reality proprio a causa di una puntura di vespa alla mano, avvenuta ore prima della diretta. E proprio in diretta, Iva aveva mostrato la mano colpita dall’insetto, visibilmente più gonfia rispetto all’altra. Nel post su Instagram, la cantante posta una nuova foto della sua mano, tranquillizzando i suoi numerosi fan. Diamo un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

In poco tempo, il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, preoccupati per le condizioni dell’amatissima cantante. Ma, a quanto pare, tutto procede per il meglio e la Zanicchi potrà tornare regolarmene in studio per la prossima puntata de L’isola dei famosi, in onda lunedì sera. Non possiamo che mandare un abbraccio virtuale alla mitica Iva Zanicchi e augurarle una velocissima guarigione.