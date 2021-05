All’Isola dei Famosi Andrea Cerioli ieri, venerdì 7 maggio, ha risentito la sua Arianna dopo diversi giorni: le loro parole d’amore hanno fatto commuovere tutti, anche Tommaso Zorzi!

Ieri, venerdì 7 maggio, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il quindicesimo appuntamento con il reality ha visto diverse scene commoventi: ricordiamo quella di Valentina Persia, di Awed che finalmente gusta il ‘secondo amore della sua vita’, ovvero la parmigiana di melanzane. Un altro momento davvero toccante è arrivato quando Ilary Blasi ha fatto sentire ad Andrea Cerioli, chiamato in disparte, la canzone d’amore sua e della fidanzata Arianna. E’ stata una scena molto emozionante: anche l’opinionista Tommaso Zorzi non è riuscito a trattenersi.

Ieri, venerdì 7 maggio, durante la quindicesima puntata de l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha deciso di fare un regalo al naufrago Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne, chiamato in disparte, ha potuto ascoltare prima la canzone d’amore che condivide con la sua dolce metà, Arianna Cirrincione. Dopo, ha ascoltato la sua voce: Arianna ha provato a dargli la carica, “Non vogliamo che torni prima della finale” sono state le sue parole. La giovane non ha potuto nascondere la sua mancanza: “Mi manchi da morire”.

Andrea Cerioli non è riuscito a trattenere le lacrime, sin da subito. “Mi sembra di essere via da casa da una vita. Ti amo tantissimo” ha confessa il naufrago alla sua dolce metà. Intanto, in studio, tutti i presenti si sono emozionati durante questa scena: Tommaso Zorzi si è commosso e qualche lacrima sul suo viso è scesa anche per lui.