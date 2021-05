Nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha ricordato il suo compagno scomparso diciassette anni fa.

Una puntata ricca di momenti divertenti goliardici, ma altrettanto piena di momenti emozionanti. Uno fra tanti, senza alcun dubbio, è proprio quello dedicato a Valentina Persia. Seppure sempre pronta a divertirsi e a divertire con le sue inimitabili battute, la comica romana nasconde un passato davvero turbolento. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento alla depressione post partum che lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, ma anche alla scomparsa prematura del suo compagno Salvo.

Leggi anche –> Colpo di scena all’Isola dei Famosi: Iva Zanicchi abbandona improvvisamente lo studio, cos’è successo

È proprio nel corso di questa quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi che, su richiesta di Ilary Blasi, Valentina Persia ha ricordato il suo compagno scomparso diciassette anni fa in seguito ad un infarto. Lo aveva già fatto durante un confessionale, ma nel corso della diretta la comica romana ha speso per lui delle parole davvero da brividi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Valentina Persia ricorda il compagno prematuramente scomparso diciassette anni fa: parole da brividi

Quello dedicato a Valentina Persia e al suo toccante ricordo di Salvo è stato un momento davvero emozionante. In diretta televisiva, infatti, la comica ed attrice romana ha speso delle parole davvero da brividi per il suo compagno, scomparso prematuramente 17 anni fa. “Ho avuto il privilegio di conoscere che cosa significa amare”, ha iniziato a dire la naufraga alla padrona di casa in merito a Salvo. Continuando, poi, a dire di non essersi mai più innamorata dopo di lei e di continuare a vivere, ancora adesso, nella casa che hanno costruito insieme e che è ricca di amore. “Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita. Da quando siamo stati insieme, gli infarti sono stati cinque. Sapeva che sarebbe morto da solo”, ha continuato a dire.

Leggi anche –> Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini in fucsia: il prezzo dell’abito è stellare

“Mi ha sempre detto che un amore interrotto non sarà mai un amore finito, ma rimarrà per sempre”, ha detto la comica ed attrice ad Ilary Blasi. “Mi ha reso una donna forte, una donna migliore”, ha concluso prima di augurare a tutte le donne di trovare un amore grandissimo proprio come quello vissuto da lei per circa quattro anni.

Un momento davvero emozionante, vero?