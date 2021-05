Elisa Isoardi appare a L’Isola dei famosi con un abito bellissimo: ma sapete il prezzo del suo vestito?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, si tratta esattamente del quindicesimo appuntamento. Ilary Blasi, dopo il suo ingresso ha salutato i presenti in studio, dove qui, abbiamo ritrovato nuovamente Elisa Isoardi.

La bella ex naufraga si è presentata sfoggiando una incantevole bellezza, con un abito che non è certamente passato inosservato, dato che, la illuminava ancora di più: ma conoscete il prezzo del suo vestito?

Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfoggia un look bellissimo: qual è il prezzo

E’ terminata da alcune ore la puntata andata in onda ieri sera de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. Quest’edizione sembrerebbe non trovare pace, a causa dei ritiri dei concorrenti; solo negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto l’abbandono, a causa di problemi di salute, di Ubaldo Lanzo, che ha dovuto lasciare per doversi sottoporre a maggiori controlli medici. Ma già in precedenza, il reality era stato colpito dal rientro in Italia di altri naufraghi.

Nella puntata di ieri, di venerdì 7 maggio, abbiamo nuovamente ritrovato anche Elisa Isoardi, presente in studio, e anche lei costretta a tornare. La bella conduttrice si è mostrata in tutto il suo splendore, sfoggiando un look strepitoso, che non è passato assolutamente inosservato. Infatti, la Isoardi si è mostrata con un vestito bianco, firmato Elisabetta Franchi, il cui costo sarebbe di circa 530,00 euro, come riportato sul sito, e le scarpe, invece, sono firmate Casadei. Sul fondo della maniche e sul doppiopetto sono applicati dei bottoni, e ad impreziosire il suo look, vi è una cintura.

Elisa Isoardi, già per la puntata precedente aveva scelto un abito bellissimo, ma lungo, a differenza di ieri, in cui si è mostrata con un abito più corto. La conduttrice era meravigliosa!